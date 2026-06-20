Un Mister X può sbloccare Inter-Curtis Jones: cifra monstre sul tavolo per…

Il riferimento è a Elliot Anderson, centrocampista 23enne del Nottingham Forest. "Inghilterra raccontano di un'asta al rialzo con cifre monstre. Su di lui c'è (c'era) tutta Manchester ma alla fine è rimasto solo il City che si è visto rifiutare un'offerta da 120 milioni di sterline perché la valutazione è di 130 (150 in milioni di euro) e da lì non ci si muove. Insomma, ora è questione di 10 milioni, una "sciocchezza" se pensiamo alla cifra totale da capogiro. Ma sembra che si possa andare a dama. E anche in tempi piuttosto brevi", si legge ancora.