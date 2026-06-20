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Un Mister X può sbloccare Inter-Curtis Jones: cifra monstre sul tavolo per…
"C'è un Mister X che può permettere all'Inter di accelerare per Curtis Jones, il pallino per il centrocampo del futuro. Ma sarebbe meglio chiamarlo Mister 150 milioni, visto che è questa la cifra che si appresta a muovere in Inghilterra", si legge sul sito della Gazzetta dello Sport in queste ore.
Il riferimento è a Elliot Anderson, centrocampista 23enne del Nottingham Forest. "Inghilterra raccontano di un'asta al rialzo con cifre monstre. Su di lui c'è (c'era) tutta Manchester ma alla fine è rimasto solo il City che si è visto rifiutare un'offerta da 120 milioni di sterline perché la valutazione è di 130 (150 in milioni di euro) e da lì non ci si muove. Insomma, ora è questione di 10 milioni, una "sciocchezza" se pensiamo alla cifra totale da capogiro. Ma sembra che si possa andare a dama. E anche in tempi piuttosto brevi", si legge ancora.
Ma in che modo si collega la vicenda all'Inter? E' presto detto: "Il colpo Elliot al City innanzitutto libererebbe una casella nel centrocampo del Nottingham Forest, club che continua a volere Davide Frattesi, e garantirebbe alla stessa società una liquidità molto maggiore per poter (tra le altre cose) anche migliorare l'offerta per il mediano in uscita che in Viale della Liberazione valutano 30 milioni". L'Inter, una volta ceduto Frattesi, avrebbe sicuramente possibilità di alzare la posta sul piatto per il centrocampista del Liverpool.
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