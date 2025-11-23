Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Manu Koné, uno degli obiettivi in casa Inter per il centrocampo

Marco Astori Redattore 23 novembre - 18:48

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di Manu Koné, uno degli obiettivi in casa Inter per il centrocampo: "Negli ultimi due giorni ho ricevuto tante domande su Manu Koné e l'Inter. Perché tornano le voci su un'Inter ancora all'assalto su di lui per gennaio.

Io posso dirvi due cose: sul fatto che all'Inter Koné non piaccia tanto, di più, non ci sono dubbi e resta un giocatore molto apprezzato che resta nella lista e non è l'unico. Però la Roma è stata molto chiara: Gasperini e la proprietà sono stati compatti nel volerlo tenere.

E questa resta la posizione della Roma: la Roma non vuole vendere Koné. A meno di scenari sorprendenti, la Roma continuerà ad insistere: è un giocatore fondamentale e indispensabile soprattutto per Gasperini".