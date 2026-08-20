Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si sono moltiplicate le voci su un interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez. Al momento, però, l'Inter resta piuttosto tranquilla sul futuro dell'attaccante argentino. Ne ha parlato Fabrizio Romano su YouTube:

Getty Images

"Al momento, non ho alcun riscontro in merito a trattative. L'Inter non ha ricevuto alcuna chiamata o alcuna offerta dal Barcellona e i nerazzurri vogliono tenere Lautaro".

Getty Images

"Il club è rilassato su questo punto. Poi, se il Barcellona presenterà un'offerta e cambierà qualcosa, ve lo farò sapere, ma al momento l'Inter conta su Lautaro".