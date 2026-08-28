Nuovo nome per il futuro dell'Inter, che mette le mani sul talento montenegrino Vuk Pavicevic, centrocampista classe 2008

Marco Macca
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Nuovo nome per il futuro dell'Inter, che mette le mani sul talento montenegrino Vuk Pavicevic, centrocampista classe 2008. Come riferisce Fabrizio Romano, il giovane calciatore verrà acquistato dai nerazzurri per 500 mila euro dall'OFK Grbalj e verrà aggregato all'Under 23 di Stefano Vecchi.

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Scrive il giornalista:

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"L'Inter è vicina a chiudere l'acquisto del talento classe 2008 Vuk Pavicević, proveniente dal Montenegro, per la squadra Under 23. L'operazione prevede un costo di 500.000 euro più bonus e una clausola sulla futura rivendita, anticipando la concorrenza di Atalanta e Monza. Il centrocampista diciottenne arriverà dall'OFK Grbalj".

Pavicevic

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