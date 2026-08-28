Nuovo nome per il futuro dell'Inter, che mette le mani sul talento montenegrino Vuk Pavicevic, centrocampista classe 2008
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Nuovo nome per il futuro dell'Inter, che mette le mani sul talento montenegrino Vuk Pavicevic, centrocampista classe 2008. Come riferisce Fabrizio Romano, il giovane calciatore verrà acquistato dai nerazzurri per 500 mila euro dall'OFK Grbalj e verrà aggregato all'Under 23 di Stefano Vecchi.
Scrive il giornalista:
"L'Inter è vicina a chiudere l'acquisto del talento classe 2008 Vuk Pavicević, proveniente dal Montenegro, per la squadra Under 23. L'operazione prevede un costo di 500.000 euro più bonus e una clausola sulla futura rivendita, anticipando la concorrenza di Atalanta e Monza. Il centrocampista diciottenne arriverà dall'OFK Grbalj".
⚫️🔵🇲🇪 Excl: Inter closing in on deal for 2008 born talent Vuk Pavicević to join from Montenegro as part of U23 Inter squad.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2026
Deal worth €500k fee plus add-ons and sell-on clause anticipating Atalanta and Monza also keen.
18 year old midfielder to join from OFK Grbalj. pic.twitter.com/NCkJnPOrJX
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