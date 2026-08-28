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Il Cagliari piomba su Massolin. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui il club sardo avrebbe a sorpresa in queste ore allacciato dei contatti con l'Inter per il centrocampista, acquistato dai nerazzurri nei mesi scorsi e sul quale c'erano dei club di Ligue 1, disposti ad acquistarlo in prestito per permettergli di giocare con continuità.

Ora, invece, l'inserimento del Cagliari, che dunque proverà a bruciare la concorrenza.

Getty Images

Ecco il post di Di Marzio: