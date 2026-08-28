VIDEO / Rocchi contestato a Carrara con insulti e banconote sventolate in faccia

La Fondazione Jdentità Bianconera non ha titolo per entrare come persona offesa nel fascicolo principale sul caso arbitri e per opporsi alla richiesta di archiviazione della posizione dell'ex designatore Gianluca Rocchi, che era finito indagato con l'ipotesi di frode sportiva.

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E' la posizione della Procura di Milano espressa dopo che, a fine luglio, è arrivata sul tavolo della gip Giulia Marozzi, che dovrà decidere se archiviare o meno l'indagine, l'istanza della fondazione che, come si legge sul sito, si qualifica come "punto di riferimento per i tifosi della Juventus" nella promozione di "trasparenza, diritti e iniziative sociali".

A metà luglio, con la firma in extremis anche del pm che avviò l'inchiesta, Maurizio Ascione, era stata depositata la richiesta di archiviazione per Rocchi: è stata ricostruita la "sussistenza storica" di "singoli episodi di interferenza", ma non ci sono prove, ha spiegato la Procura diretta da Marcello Viola, di "un sistema strutturato" per pilotare le designazioni degli arbitri a favore dell'Inter (archiviata la posizione della società). Nell'atto non erano state indicate parti offese.

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La fondazione, con l'avvocato Stefano Sassano, ha presentato istanza ritenendosi legittimata a opporsi in base allo statuto e ha indicato come necessario un supplemento di indagini. Tra le richieste avanzate dalla Fondazione ci sono l'acquisizione integrale "di tabulati telefonici e comunicazioni", le trascrizioni integrali delle registrazioni della sala Var dal 2024 fino allo scorso maggio. E ancora le audizioni di manager nerazzurri e accertamenti sulle modalità di redazione del calendario di serie A. Per l'aggiunto Paolo Ielo, che segue il fascicolo da poco prima della richiesta di archiviazione (Ascione è andato alla Procura europea), la fondazione, però, non è legittimata a entrare nel procedimento come parte offesa, perché non risulta soggetto titolare dell'interesse giuridico tutelato dal reato di frode sportiva. Se la gip condividerà questa linea, deciderà direttamente se archiviare o meno senza fissare un'udienza di discussione.

(ANSA)