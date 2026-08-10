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Arriva un'importante novità di mercato che riguarda l'Inter. Sky Sport parla di un interesse della Roma per Luis Henrique. I giallorossi sono alla ricerca di un esterno a tutta fascia sulla sinistra, dopo l'arrivo di Molina dall'Atletico Madrid che andrà a coprire il vuoto lasciato da Celik sulla corsia di destra.

Oltre a Cacciamani, giovane talento del Torino, la Roma ha avviato i primi contatti con l'Inter per Luis Henrique, che in nerazzurro ha giocato più a destra ma può anche giocare sulla fascia mancina.

Getty Images

Sky Sport conferma che la richiesta dei nerazzurri è di 30 mln di euro. Inter che poi sta valutando anche Spence per la fascia destra oltre a Diaby che però sembra una pista piuttosto complicata. Qualora dovesse andare via Luis Henrique, i nerazzurri potrebbero poi prendere due esterni e Spence è il primo nome in lista.