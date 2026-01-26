FC Inter 1908
Sky – Inter, senza Perisic non è esclusa un'altra operazione. Per Luis Henrique…

calciomercato

Sky – Inter, senza Perisic non è esclusa un’altra operazione. Per Luis Henrique…

Sky – Inter, senza Perisic non è esclusa un’altra operazione. Per Luis Henrique… - immagine 1
Il club nerazzurro lavora per colmare il vuoto che si è creato sulla fascia di competenza di Denzel Dumfries
Eva A. Provenzano 

A Skysport Luca Marchetti ha parlato del mercato di gennaio e della fascia destra dove, dopo l'infortunio di Denzel Dumfries, si è effettivamente creato un vuoto da colmare. «Il PSV se dovesse continuare a giocare in Europa non ha intenzione di lasciare andare Ivan Perisic», ha spiegato sull'ex nerazzurro il giornalista.

«Ma l'Inter comunque sulla fascia destra potrebbe comunque cercare qualcosa perché in questo momento c'è solo Luis Henrique. Qualora poi dovesse arrivare il croato non è da escludere che il Besiktas che ha dimostrato già interesse possa presentare un'offerta per il brasiliano. A quel punto il club nerazzurro dovrà decidere se tenere o meno il giocatore che è arrivato in estate dal Marsiglia», ha concluso a proposito delle possibili operazioni dei dirigenti interisti in questa sessione di calciomercato.

