Curtis Jones resta continua ad essere un obiettivo concreto dell’Inter per il centrocampo di Cristian Chivu.

Il calciatore inglese è rimasto fuori dalla doppia amichevole che ieri il Liverpool ha disputato contro il Como, sia dalla prima a porta chiuse sia da quella ufficiale ad Anfield, proprio come era già accaduto la settimana precedente con il Monaco.

In quel caso, si era parlato di un problema all’anca, risolto velocemente visto che era tornato subito ad allenarsi. Anche ieri Jones ha svolto un allenamento individuale.

Jones non ha dubbi, da tempo - vuole solo l’Inter - ed è fiducioso di raggiungere l’obiettivo, come sottolinea il Corriere dello Sport.

“Era già pronto a vestirsi di nerazzurro lo scorso gennaio. Ora spera di farlo per la fine di agosto. È lo stesso auspicio di Chivu, che ha espressamente richiesto Jones per dare qualcosa di diverso alla sua mediana.”

Inter e Liverpool cercano l’intesa sulla valutazione del cartellino di Jones è in settimana sono previsti nuovi contatti tra i due club.

“La strategia attendista con Spence ha dato i suoi frutti, nel senso che il Tottenham ha finito per abbassare le sue pretese. Anche i Reds sembra che si siano ammorbiditi, ma Marotta e Ausilio puntano a limare ancora qualcosa per scendere sotto i 35 milioni” conclude il Corriere dello Sport.