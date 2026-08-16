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Curtis Jones vuole l'Inter e sta facendo di tutto per approdare a Milano, sponda nerazzurra. Ecco le ultimissime dal canale YouTube di Fabrizio Romano sul centrocampista, in uscita dal Liverpool.

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Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui “Curtis Jones neanche in panchina nel Liverpool contro il Como, in nessuna delle due amichevoli. Terza gara di fila in cui non si vede, non ha neanche messo la maglia. Jones continua a sperare nell’Inter. Non si sta allenando, ufficialmente un problema all’anca, ma l’Inter dietro le quinte è pronta a riprovarci. Da inizio settimana, il club è pronto a entrare nel vivo. Vedremo se già questa settimana o nell’ultima, le cifre faranno le differenze, Jones sta facendo tutto il possibile per andare all’Inter”.