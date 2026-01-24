Marchetti: “Inter, se non arriverà Perisic qualche idea ci sarà. Darmian…”

Il giornalista di Sky ha parlato anche del mercato nerazzurro durante un intervento su Radio Dee Jay

Su Radio Dee Jay, Luca Marchetti ha parlato anche del mercato dell'Inter e in particolare gli è stato chiesto del 'famoso' esterno destro su cui l'Inter sta lavorando da quando si è infortunato Dumfries.

-Credi sia necessario dopo Inter-Pisa l'esterno destro?

L'Inter ci sta lavorando, non so se ci riuscirà. Sicuramente un giocatore per la destra è un obiettivo. Stiamo parlando del ritorno di Perisicma non dipende dal club nerazzurro. Se il PSV non si qualifica in CL il croato potrebbe tornare in Italia. Se non potesse tornare lui credo che l'Inter qualche altra idea se la farà venire in mente. Il buco là c'è a prescindere dalla prestazione di ieri di Luis Henrique, ecco. A destra è andato un mancino, Carlosn Augusto, anche se non ha fatto male per carità. Darmian è tornato in gruppo ma non ha evidentemente il minutaggio.

-Ma se l'Inter segna tanto ma sta difende malino, serve Dumfries che attacca bene e e difende male?

Ma avere un'alternanza tecnica fa sempre comodo immagino.

