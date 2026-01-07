FC Inter 1908
calciomercato

Romano conferma: “Akanji non verrà richiamato dal City a gennaio. E con l’Inter…”

L'esperto di mercato, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'ipotesi di ritorno al City del difensore dell'Inter e del suo futuro
Andrea Della Sala Redattore 

L'esperto di mercato Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato dell'ipotesi di ritorno al City del difensore dell'Inter Akanji e del suo futuro:

Akanji, Guardiola ha annunciato che non sarà richiamato dal prestito anche se il City è in emergenza. L'Inter ha un obbligo di 15 mln in caso di scudetto, ma a prescindere dall'obbligo l'Inter ha tutte le intenzioni di continuare con Akanji oltre questa stagione. 

