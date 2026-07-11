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Romano: “Operazione Khalaili in bilico e preoccupa: Inter non può decidere perché…”

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Secondo quanto filtra da Fabrizio Romano, l’operazione Khalaili è in bilico e desta preoccupazione: le novità da Fabrizio Romano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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La notizia del giorno è sicuramente il fulmine a ciel sereno su Anan Khalaili: il CONI ha infatti richiesto ulteriori accertamenti prima di procedere col tesseramento con l'Inter.

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Secondo quanto filtra da Fabrizio Romano, l’operazione Khalaili è in bilico e desta preoccupazione: l’Inter non può decidere, la vicenda è solo tra le mani del CONI per un verdetto puramente medico.

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