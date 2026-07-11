Secondo quanto filtra da Fabrizio Romano, l’operazione Khalaili è in bilico e desta preoccupazione: le novità da Fabrizio Romano

La notizia del giorno è sicuramente il fulmine a ciel sereno su Anan Khalaili : il CONI ha infatti richiesto ulteriori accertamenti prima di procedere col tesseramento con l'Inter.

Secondo quanto filtra da Fabrizio Romano, l’operazione Khalaili è in bilico e desta preoccupazione: l’Inter non può decidere, la vicenda è solo tra le mani del CONI per un verdetto puramente medico.