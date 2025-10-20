FC Inter 1908
Romano svela: “Pavard ha rinunciato a più di un milione per l’OM! Via dall’Inter perché…”

Benjamin Pavard ha rinunciato a oltre 1 milione di euro per lasciare l’Inter e andare al Marsiglia: lo ha raccontato Fabrizio Romano
Benjamin Pavard ha rinunciato a oltre 1 milione di euro per lasciare l’Inter. Lo ha raccontato Fabrizio Romano a ‘La Trattativa’ su TIM Podcast“.

“Pavard va al Marsiglia l’ultimo giorno di mercato e ha rinunciato a più di un milione di euro di stipendio pur di sentirsi importante e protagonista. È andato in una squadra non al livello dell’Inter, ma ha preso questa decisione perché voleva dare un refresh alla sua carriera”.

