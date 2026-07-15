Uno degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione, è avviare un restyling della difesa. Gli addii di Acerbi e De Vrij hanno lasciato un vuoto dietro che il club nerazzurro dovrà colmare con l'inserimento di almeno due difensori centrali. Tra i tanti nomi sul tavolo, c'era anche quello di Gianluca Mancini. Il difensore non aveva ancora trovato un accordo per il rinnovo e la sua posizione era in bilico, ma adesso la trattativa con la Roma sembra a un punto di svolta.

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Come riporta Fabrizio Romano, Mancini e Bryan Cristante firmeranno entrambi un nuovo contratto con il club giallorosso. "Piano confermato dopo aver raggiunto un accordo verbale. L'Inter non si è mai avvicinata a Mancini nonostante le indiscrezioni, poiché è intoccabile per la Roma".

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