Il difensore, accostato all'Inter, firmerà un nuovo contratto che lo legherà al club giallorosso ancora per altri anni
Uno degli obiettivi dell'Inter in vista della prossima stagione, è avviare un restyling della difesa. Gli addii di Acerbi e De Vrij hanno lasciato un vuoto dietro che il club nerazzurro dovrà colmare con l'inserimento di almeno due difensori centrali. Tra i tanti nomi sul tavolo, c'era anche quello di Gianluca Mancini. Il difensore non aveva ancora trovato un accordo per il rinnovo e la sua posizione era in bilico, ma adesso la trattativa con la Roma sembra a un punto di svolta.
Come riporta Fabrizio Romano, Mancini e Bryan Cristante firmeranno entrambi un nuovo contratto con il club giallorosso. "Piano confermato dopo aver raggiunto un accordo verbale. L'Inter non si è mai avvicinata a Mancini nonostante le indiscrezioni, poiché è intoccabile per la Roma".
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🚨🟡🔴 Gianluca Mancini and Bryan Cristante will both sign new deal at AS Roma.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2026
Plan confirmed after verbal agreement reached.
Inter were never close to Mancini despite reports as he’s untouchable for Roma. pic.twitter.com/pMVEVhgL9j
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