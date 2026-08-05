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L'allenatore del Milan, Ruben Amorim, è intervenuto a Sky Sport dopo l'amichevole contro l'Inter a Perth, terminata 1-1. Ecco le sue parole:

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"E' importante non aver perso, ma ancor più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato pressando molto bene, ma l'Inter ha molta esperienza e ha capito subito cosa stavamo facendo. Abbiamo un po' sofferto tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo. Abbiamo migliorato con la palla e quando accade miglioriamo anche senza palla. E' stato un buon test, abbiamo bisogno di più partite".

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"Penso che si veda che vogliamo recuperare il pallone velocemente, stiamo cercando di costruire da dietro senza prendere gli stessi rischi presi contro il Celtic. Dobbiamo lavorare tanto, ma stiamo facendo bene. Leao? Come ho detto, se sei un giocatore che giochi per il Milan, sei fortunato e devi divertirti. Lui lo sta facendo, ha aiutato i compagni e questo è l'importante, ma è un giocatore come tutti gli altri che stanno lavorando. Voglio che si migliori con la palla, perché così soffriremo di meno. Ma richiede tempo. L'anno scorso la squadra è stata ben allenata da Allegri. Baresi? Abbiamo visto tutti le immagini dei funerali, è stato speciale e una persona speciale. Ci mancherà molto, ma l'unica maniera per ricordarlo è fare le cose per bene e spingere per il bene del nostro club".

(Fonte: Sky Sport)