Come raccolto da FcInter1908, infatti, il centrocampista croato ha lasciato poco fa il ritiro di Perth dei nerazzurri per far ritorno in Italia
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E' balzata all'occhio di tanti tifosi dell'Inter la scelta di Cristian Chivu di non concedere minutaggio a Petar Sucic nel derby di oggi: la ragione non è però fisica.
Come raccolto da FcInter1908, infatti, il centrocampista croato ha lasciato poco fa il ritiro di Perth dei nerazzurri per far ritorno in Italia: la moglie sta infatti per partorire e il croato tornerà per assistere alla nascita del figlio.
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