Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Milan-Inter, amichevole di lusso in terra australiana

Daniele Mari
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MARTINEZ

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VIDEO / Milan-Inter, prima dell'inizio a Perth omaggio da brividi a Baresi: le immagini

Martinez 6

Salvato dal palo sul tiro di Musah, per il resto si mostra sicuro tra i pali e nelle uscite. Si sta preparando alla prima da titolare

Pagelle Milan-Inter a Perth

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