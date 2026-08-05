Le pagelle di Daniele Mari, direttore di Fcinter1908, su Milan-Inter, amichevole di lusso in terra australiana
VIDEO / L'Optus Stadium di Perth apre le porte all'Inter: "Benvenuti ai campioni d'Italia"
MARTINEZ
VIDEO / Milan-Inter, prima dell'inizio a Perth omaggio da brividi a Baresi: le immagini
Salvato dal palo sul tiro di Musah, per il resto si mostra sicuro tra i pali e nelle uscite. Si sta preparando alla prima da titolare
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