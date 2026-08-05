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Sandro Sabatini, giornalista, nel corso di un video sul suo canale YouTube, ha parlato così dei temi più caldi riguardanti l'Inter: "Quello che dico io è che Nico Gonzalez è un buon giocatore, di grande rilievo internazionale: faccio fatica a pensarlo titolare all'Atletico, all'Inter o alla Juve, la storia dice questo.

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Alla Fiorentina invece era il simbolo. Io non ho una grandissima considerazione di Nico, ma mi sembrava tutto surreale quello che succedeva con Frattesi 3-4 anni fa quando c'era un'asta tra Milan, Juve, Inter, Roma e Napoli. Tutti su di lui. Ragazzi, era esagerato: aveva fatto bene a Sassuolo.

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Se Oaktree vende l'Inter? C'è stato un fondo ancora più grande che ha comprato tutto Oaktree. Il mio ragionamento resta invariato: Oaktree potrebbe presto esplorare il fronte di vendita del club come ha scritto il Corriere".