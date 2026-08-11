Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L’Inter è tornata con forza su Djed Spence per la fascia destra: le difficoltà per l'operazione Moussa Diaby hanno spinto la dirigenza a ripresentarsi dal Tottenham per l'inglese.

Secondo Fabrizio Romano, il club nerazzurro prepara una proposta ufficiale per Djed Spence se il Tottenham confermerà le nuove condizioni di uscita.

Spence ha detto sì ai nerazzurri, ora tutto dipende dagli Spurs: e il prezzo sarà anche ufficialmente più basso dei 45 milioni post Mondiale, cioè sotto ai 40 milioni, l’Inter c’è eccome. Confermato: i nerazzurri sono tornati su Djed. L'Inter c'è ma devono cambiare le condizioni: non lo paga 40-45 fissi, ma se si iniziasse a ragionare su 30+5 o 35 più bonus allora può fare un'offerta. E' questo il fattore che influenzerà il loro futuro.