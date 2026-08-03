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Con i giovani ci vuole calma. Una sorta di mantra, spesso abusato, soprattutto in ambito calcistico. Bisogna dar loro tempo, bisogna dar loro la capacità di sbagliare: concetti che vengono puntualmente spazzati via alle prime difficoltà. Ripartire, poi, non è mai facile, a maggior ragione se sei un attaccante e arrivi da una stagione da 0 gol: è il caso di Richi Agbonifo, classe 2006 dell'Inter U23. Uno che, dopo un'annata con poche (pochissime) luci e tante (tantissime) ombre, è ripartito come meglio non avrebbe potuto.

Getty Images

Arrivato la scorsa estate a Milano dopo un campionato Primavera da MVP con il Verona, Agbonifo ha pagato caro lo scotto con la nuova realtà e la nuova categoria: in nerazzurro solo 6 presenze da titolare (27 spezzoni di gara complessivi) e nessuna rete. Un rendimento condizionato anche dai tanti ruoli provati (attaccante centrale, seconda punta, quinto di centrocampo) e dagli infortuni che, di fatto, lo hanno tolo dai giochi già a marzo.

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Oggi la musica è decisamente diversa. Richi si è presentato all'inizio della preparazione estiva carichissimo, tirato a lucido sia fisicamente che mentalmente, ed è costantemente uno dei più brillanti, in allenamento come nelle amichevoli. Merito suo, in primis, ma anche dal nuovo modulo scelto da Stefano Vecchi: il 3-4-2-1 sta esaltando le caratteristiche di Agbonifo, libero di svariare sulla tre quarti alle spalle dell'unica punta e di allargarsi, di puntare l'avversario e di tagliare dentro al campo, di andare alla conclusione e di scambiare nello stretto con i compagni. Nei primi tre test ha già segnato quattro gol, andando a segno di destro, di sinistro, su calcio di punizione e con tiro da fuori area. Insomma, un repertorio completo che lascia ben sperare in vista della nuova stagione, e che riconsegna all'Inter U23 una valida alternativa in un reparto che potrà contare anche sui vari Lavelli, Iddrissou e Mosconi, una volta terminati gli impegni con la Prima Squadra.