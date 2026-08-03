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Intervenuto durante Sport Mediaset, Daniele Miceli, esperto di mercato, ha fatto il punto della situazione sul mercato dell'Inter, partendo da Romero passando poi per Diaby:

"Tre tasselli da inserire per l'Inter, c'è prudenza sul timing, un po' per strategia e un po' per necessità. Partiamo da Romero: situazione ferma per quello che ci risulta, la strategia dell'Inter ha funzionato parzialmente, il Tottenham ha abbassato le pretese e c'è un accordo di massima tra i club. Ha abbassato le pretese anche Romero.

Cosa manca? Un'uscita. Perché Pavard non si muove e se non esce un giocatore non può entrare un altro. Pavard vuole giocarsi le sue carte. Aggiornamenti su Diaby: confermiamo l'offerta dell'Inter di 18 mln più Asllani. L'altra novità che diamo è che o si fa così o l'Inter non la fa, 18 ml più Asllani oppure non si fa nulla, anche perché i costi dell'operazione diventano proibitivi considerando l'ingaggio di Diaby all'Al-Ittihad"