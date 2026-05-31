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fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “La verità su Maguire all’Inter! Solet dà apertura totale: non è ad un passo ma…”

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Romano: “La verità su Maguire all’Inter! Solet dà apertura totale: non è ad un passo ma…”

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Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Harry Maguire per la difesa dell'Inter per la prossima stagione. Ecco la verità
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Harry Maguire per la difesa dell'Inter per la prossima stagione. Ecco la verità raccontata da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "A me risulta che Maguire resti allo United e sia un pezzo molto importante per la prossima stagione: ha un rapporto eccezionale con Carrick ed è stato fondamentale quest'anno.

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Getty Images

Ha appena rinnovato e non è un rinnovo ponte: a meno di litigi o scenari clamorosi, è parte del progetto United e non mi risulta in uscita. Il nome che terrei per l'Inter è Solet: non siamo agli accordi raggiunti, non è ad un passo ma nei prossimi giorni teniamo d'occhio le evoluzioni.

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E' nella lista dell'Inter da tempo, che lo segue dal Salisburgo: l'Inter è certamente interessata. Bisognerà capire la richiesta dell'Udinese: lui darebbe un'apertura totale, gli agenti sono gli stessi di Calhanoglu e il rapporto è ottimo. E' un discorso da tenere in considerazione".

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