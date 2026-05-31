Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Harry Maguire per la difesa dell'Inter per la prossima stagione. Ecco la verità

Marco Astori Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 15:32)

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Nelle ultime ore è stato accostato il nome di Harry Maguire per la difesa dell'Inter per la prossima stagione. Ecco la verità raccontata da Fabrizio Romano sul suo canale YouTube: "A me risulta che Maguire resti allo United e sia un pezzo molto importante per la prossima stagione: ha un rapporto eccezionale con Carrick ed è stato fondamentale quest'anno.

Ha appena rinnovato e non è un rinnovo ponte: a meno di litigi o scenari clamorosi, è parte del progetto United e non mi risulta in uscita. Il nome che terrei per l'Inter è Solet: non siamo agli accordi raggiunti, non è ad un passo ma nei prossimi giorni teniamo d'occhio le evoluzioni.

E' nella lista dell'Inter da tempo, che lo segue dal Salisburgo: l'Inter è certamente interessata. Bisognerà capire la richiesta dell'Udinese: lui darebbe un'apertura totale, gli agenti sono gli stessi di Calhanoglu e il rapporto è ottimo. E' un discorso da tenere in considerazione".