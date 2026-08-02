Cristian Chivu non ha fatto mistero di voler rinforzi per la sua Inter, soprattutto in certe zone del campo. Il tecnico nerazzurro ne ha parlato espressamente al termine del match amichevole vinto contro il Manchester City: "Lo vedete anche voi quello che manca, basta contare il numero di esterni che abbiamo: sono tre per due fasce, non considerando Carlos Augusto che vedo meglio nel terzetto difensivo. A destra o magari a sinistra qualcosa dovremo fare". Ciccio Graziani ha fatto un appello a questo proposito, con un suggerimento preciso all'indirizzo di Beppe Marotta e Piero Ausilio: CONTINUA A LEGGERE.