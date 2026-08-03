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Puntuali come ogni estate, anche stavolta non mancano le voci di mercato provenienti dalla Turchia riguardanti Hakan Calhanoglu: il centrocampista dell'Inter viene puntualmente accostato al Galatasaray e al Fenerbahce, anche se di offerte concrete non c'è stata finora traccia. La realtà è che il numero 20 nerazzurro ha il contratto in scadenza tra un anno, e che al momento la situazione non è destinata a cambiare. Così scrive Il Giorno:

"Quel contratto in scadenza tra meno di un anno non è stato rinnovato e per ora non lo sarà. Una scelta di concerto tra calciatore e club: facciamo ancora una stagione insieme a poi decidiamo, si sono detti giocatore e dirigenza prima che iniziasse il Mondiale, finito con ben poca gloria per la Turchia. Çalhanoglu vorrebbe infatti un riconoscimento economico pari a quello che percepisce attualmente, sei milioni netti a campionato, con un solido pluriennale. L'8 febbraio prossimo, però, le primavere alle spalle diventeranno 33, soglia che suggerisce al presidente Marotta (e alla proprietà) una certa parsimonia nel rifirmare il calciatore, soprattutto a fronte degli infortuni patiti recentemente".

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"Nuovi rumors, ad oggi non confermati in Italia, danno il Fenerbahçe pronto a tornare alla carica, in una battaglia ormai anche mediatica con il Galatasaray che si gioca su grandi nomi, sovente non così vicini ma che scatenano la fantasia quel tanto che basta per dare una spinta agli abbonamenti o per "accendere" l'ambiente".

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"Il tutto avviene proprio nelle ore in cui tra i nerazzurri si sta facendo spazio un possibile erede. La prestazione di Aleksandar Stankovic contro il Manchester City è stata di alto livello. Trattasi di amichevoli, nulla di così definitivo da poter considerare il figlio d'arte già al livello del pari ruolo. Milan e Juventus, i prossimi due test, potranno dire qualcosa in più, in attesa che dal 22 agosto inizino le sfide da tre punti.

Per allora Çalhanoglu, imprevisti e svolte di mercato permettendo, dovrebbe aver messo un po' più di benzina nel motore. Chissà se sufficienti a prendersi da subito una maglia da titolare, considerando da un lato l'importanza che riveste per le fortune interiste, dall'altro il fatto che sia Stankovic (con quel "5" sulle spalle ereditato da papà Dejan) che Zielinski, l'uomo che nell’annata passata ha ripetutamente fatto le veci del turco in sua assenza, stanno lavorando giorno dopo giorno fin dal raduno".