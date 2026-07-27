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È Cristian Romero il grande obiettivo dell'Inter per rinforzare la propria retroguardia: i nerazzurri stanno trattando sia con il Tottenham che con l'entourage del giocatore, e intendono stringere i tempi per evitare sorprese negative.

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Secondo Tuttosport, la dirigenza interista ha un grande vantaggio rispetto alla concorrenza: "Romero ha il cartellino "vendesi" appeso sulla schiena, ha rotto con l'ambiente degli Spurs - negli ultimi due mesi della stagione scorsa è andato curarsi da un infortunio in Argentina per prepararsi al Mondiale piuttosto che rimanere a Londra vicino alla squadra impegnata nella scorsa salvezza - e lo stesso De Zerbi nelle scorse ora ha "invitato" «chiunque non sia felice ad andarsene». È normale che un profilo del genere possa interessare a più società. In Spagna ci pensano Barcellona e Atletico Madrid, in Inghilterra il suo nome è stato accostato ad Arsenal e Chelsea, che però hanno già numerosi centrali a disposizione. L'Inter, dunque, parte da un vantaggio: non ha bisogno di cedere, anzi, avendo perso Acerbi e De Vrij e non avendo ancora utilizzato il budget da 40 milioni - uscite escluse -, può muoversi. Però, appunto, non può tergiversare troppo".