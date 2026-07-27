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Karlsruher, l'Inter ha fatto ritorno in Italia nella serata di ieri: il prossimo impegno per i nerazzurri sarà la tournée fra Hong Kong e Australia, dove sfiderà in amichevole Manchester City, Milan e Juventus.

Terminato il ritiro in Germania con il vittorioso test contro il

Getty Images

Così scrive il Corriere dello Sport: "I Campioni d'Italia intanto sono tornati a Milano nella serata di ieri. Giusto il tempo di rifare le valigie, approfittando di due giorni di riposo concessi da Cristian Chivu, prima di tornare ad allenarsi mercoledì mattina ad Appiano Gentile e poi ripartire per la tournée asiatica già nella serata dello stesso giorno. Sul volo saliranno anche Hakan Calhanoglu, Ange-Yoan Bonny e Petar Sucic, che intanto sono tornati ad allenarsi in questi giorni nel quartier generale nerazzurro. Manuel Akanji potrebbe raggiungere la squadra in Australia".