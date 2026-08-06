Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui "La questione non è più economica. L’Inter ha stretto la mano negli ultimi giorni sia al Tottenham che all’entourage di Cristian Romero: sulle cifre ormai non c’è più distanza". Ne è sicuro il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna: il club nerazzurro ha praticamente chiuso tutti gli accordi per il difensore argentino. E perché l'affare non si chiude? Ecco la risposta: "Gli Spurs si accontentano di circa 40 milioni di euro, tra base fissa e bonus. Meno di quanto avrebbero pretesto in altre circostanze, ma il divorzio ormai annunciato con il giocatore ha tolto un po’ di margine di trattativa.

Al tempo stesso il ragazzo ha abbassato le sue pretese sull’ingaggio, tanto da giungere a un compromesso con il club nerazzurro sui 5,5 milioni. Se l’affare non è ancora andato in porto è perché intanto i Campioni d’Italia hanno necessità di liberare spazio in rosa. Benjamin Pavard, nonostante il buon precampionato, continua a essere in lista di sbarco. Alcuni club dall’estero, anche in Arabia, hanno manifestato il loro interesse per il giocatore, anche se il francese al momento non ha trovato la meta gradita.

Una situazione che di sicuro rallenta l’Inter. Dovranno però fare grande attenzione alle sirene dalla Spagna per l’ex Atalanta, che piace tanto anche al suo connazionale Simeone. Per questo motivo l’Atletico Madrid sembra essere l’antagonista più pericolosa per Marotta e Ausilio: i Colchoneros stanno a loro volta lavorando per far spazio in rosa e, dopo la cessione di Molina alla Roma, eventualmente ci sarà anche quella di Ruggeri. I due libererebbero margine economico e numerico per chiudere poi l’operazione in entrata".