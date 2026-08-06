Per quanto riguarda l’esterno destro, al momento, l’unica pista in piedi per l'Inter è quella che porterebbe a questo giocatore

Marco Astori
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L'inizio del campionato si avvicina e l'Inter ha ancora diverse situazioni da dover sistemare in sede di mercato. Una di queste, oltre alla questione Romero, è quella legata all'esterno destro.

Diaby
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Secondo il Corriere dello Sport, "per quanto riguarda l’esterno destro, al momento, l’unica pista in piedi è quella che porterebbe a Diaby, seguito anche dal Leverkusen.

Diaby

Il francese ha già fatto sapere che sarebbe disposto a ridursi sensibilmente l’ingaggio, ma l’Inter vuole a tutti i costi inserire una contropartita nell’affare. Asllani, in tal senso, non è l’unico candidato: dovessero riuscire a convincere Pavard ad accettare l’Al-Itthiad, si sbloccherebbero due binari contemporaneamente".

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