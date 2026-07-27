La Juve è alla finestra per John Stones. Il calciatore ha finito la sua avventura al City dopo 10 anni ed è un parametro zero. Il quotidiano La Stampa riporta le voci che parlano di Chelsea e Arsenal sul calciatore e spiega la situazione al momento.

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"L'ex Manchester City è in trattativa con Arsenal, Chelsea e Inter oltre che con la Juve, resta uno dei profili più graditi a Spalletti ma allo stesso tempo sa di dover abbattere le proprie pretese economiche", si legge sull'edizione nazionale.

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Il giornale parla anche di Romero: "Il centrale argentino del Tottenham è ad un passo dall’Inter: affare da 40 milioni".

(Fonte: La Stampa)