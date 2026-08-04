Lo spiega oggi Libero, che nella sua edizione odierna dà gli ultimi aggiornamenti sull'affare per il difensore argentino

Marco Astori
Stones all'Inter è fatta! I nerazzurri non mollano Romero

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"La trattativa tra Inter e Tottenham per Romero è al momento della verità". Lo spiega oggi Libero, che nella sua edizione odierna dà gli ultimi aggiornamenti sull'affare per il difensore argentino.

Cristian Romero
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Si legge: "I nerazzurri possono contare sull’accordo con gli Spurs, intorno ai 40 milioni di euro, e sul gradimento del giocatore, che accetterebbe un ingaggio simile a quello che percepisce a Londra, da 6 milioni bonus compresi. Per chiudere, però, manca l’ok definitivo di Oaktree. Anche perché, prima di procedere, l’Inter vorrebbe effettuare un’uscita, magari quella di Pavard.

Romero

Romero-Inter entro 10 giorni o mai più
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Le tempistiche, però, sono importanti, in particolare per due motivi: ci sono vari club esteri interessati a Romero e il Tottenham non vorrebbe cedere il centrale argentino nel finale di mercato. Nei pensieri interisti, tra l’altro, è tornato Diaby, ala destra dell’Al Ittihad già in passato sondato dai campioni d’Italia: l’idea sarebbe di inserire Asllani nell’affare.

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