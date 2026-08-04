Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chivu farà qualche cambio rispetto alla formazione iniziale vista contro il Manchester City
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Domani l'Inter affronterà in amichevole il Milan in quel di Perth, un altro test match di livello dopo quello di sabato scorso contro il City e in vista di quello di sabato prossimo contro la Juventus.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, Chivu farà qualche cambio rispetto alla formazione iniziale vista contro il Manchester City: potrebbe tornare Bastoni dal 1', con Bisseck centrale e Pavard confermato sul centro-destra. In fascia, al posto di Diouf potrebbe toccare a Luis Henrique con Dimarco confermato a sinistra.
In mezzo al campo, invece, Zielinski potrebbe prendere il posto di Mkhitaryan, con Barella e Stankovic ancora titolari. In attacco, c'è Pio Esposito e al suo fianco potrebbe esserci una chance ancora una volta per Iddrissou.
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