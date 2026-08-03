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Nell'ultimo video su YouTube, Sandro Sabatini è tornato a commentare il mercato dell'Inter tra rinnovi e possibili entrate. Ecco le parole del giornalista:

Getty Images

"Pio Esposito? Il rinnovo è notevole. Ma, mentre al Milan Camarda ha iniziato praticamente subito a guadagnare un milione, lui se l'è guadagnato diventato un giocatore degnissimo dell'Inter, a volte anche titolare. Giusto, dunque, che prenda i soldi che merita. Comunque, io non voglio esagerare ma il mercato dell'Inter fin qui mi sembra abbastanza deludente. Mancano 20 giorni all'inizio del campionato".

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"Se Stones è quello del Mondiale, dico che l'Inter ha fatto un affare storico e quelle della Premier League hanno fatto un grande errore, visti i giocatori che accatastano. E' sicuro che l'Inter comunque sia ancora favorita, ha l'organico migliore. I miei dubbi li tengo per me e li verificheremo dopo. Ho dei dubbi anche sul portiere. Se Provedel diventa titolare è un'aggravante. Io sono della vecchia scuola e per me ci deve essere un portiere numero 1 e un numero 2".