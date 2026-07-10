Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Anan Khalaili

Marco Astori Redattore 10 luglio - 12:21

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Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Anan Khalaili: "Io sono molto polemico sul fatto che i giornali oggi hanno trattato l'arrivo di Khalaili così e su Atta, che è forte e l'ha preso la Fiorentina, non c'è una riga in prima pagina.

Quindi sono molto polemico. A me non piace raccontare le cose facendo 0-0 con frasi fatte: io non lo conosco bene Khalaili. Sono rimasto scottato due anni fa quando arrivavano giocatori all'Inter e ho detto che erano downgrade rispetto ai precedenti, quindi mi guardo bene dal dire cose simili.

Ma mi sento di dire che per Palestra, poi è chiaro che è finita com'è finita e tutti pensano di avere una parte di ragione compresa l'Inter che è molto delusa, ma mi brillavano gli occhi e mi diventavano a cuore: con Khalaili no. E sostituire Dumfries non è banale".