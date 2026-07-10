FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Sabatini: “Polemizzo: Khalaili trattato così e su Atta manco una riga! Non faccio 0-0 e dico…”

calciomercato

Sabatini: “Polemizzo: Khalaili trattato così e su Atta manco una riga! Non faccio 0-0 e dico…”

Sabatini: “Polemizzo: Khalaili trattato così e su Atta manco una riga! Non faccio 0-0 e dico…” - immagine 1
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Anan Khalaili
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così dell'arrivo all'Inter di Anan Khalaili: "Io sono molto polemico sul fatto che i giornali oggi hanno trattato l'arrivo di Khalaili così e su Atta, che è forte e l'ha preso la Fiorentina, non c'è una riga in prima pagina.

Sabatini: “Polemizzo: Khalaili trattato così e su Atta manco una riga! Non faccio 0-0 e dico…”- immagine 2

Quindi sono molto polemico. A me non piace raccontare le cose facendo 0-0 con frasi fatte: io non lo conosco bene Khalaili. Sono rimasto scottato due anni fa quando arrivavano giocatori all'Inter e ho detto che erano downgrade rispetto ai precedenti, quindi mi guardo bene dal dire cose simili.

Sabatini: “Polemizzo: Khalaili trattato così e su Atta manco una riga! Non faccio 0-0 e dico…”- immagine 3

Ma mi sento di dire che per Palestra, poi è chiaro che è finita com'è finita e tutti pensano di avere una parte di ragione compresa l'Inter che è molto delusa, ma mi brillavano gli occhi e mi diventavano a cuore: con Khalaili no. E sostituire Dumfries non è banale".

Leggi anche
Da Bologna – Lucumi, Premier in standby: “Disposto ad ascoltare Inter e Juve”. Su clausola...
Inter, arriva la sorpresa in difesa? Ausilio sta tenendo d’occhio…

© RIPRODUZIONE RISERVATA