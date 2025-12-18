FC Inter 1908
Continuano a rincorrersi le voci su un possibile scambio tra Frattesi e Thuram già nel mercato invernale: chi guadagna di più
Continuano a rincorrersi le voci su un possibile scambio tra Inter e Juventus già nel mercato invernale. Davide Frattesi in bianconero, Khéphren Thuram in nerazzurro. Il dirigente della Juve Giorgio Chiellini ha chiuso all'ipotesi, ma resta una situazione da monitorare per gennaio.

Ma quanto guadagnano i due centrocampisti? Thuram ha un ingaggio netto di 2 milioni di euro fino al 2029 mentre Frattesi ha un ingaggio netto di 3 milioni fino al 2028.

Questi gli ingaggi dei due giocatori: l'interista dunque guadagna di più a stagione del bianconero.

