Scambio Frattesi-Thuram? Stipendi diversi tra i due, ecco chi guadagna di più
Continuano a rincorrersi le voci su un possibile scambio tra Frattesi e Thuram già nel mercato invernale: chi guadagna di più
Ma quanto guadagnano i due centrocampisti? Thuram ha un ingaggio netto di 2 milioni di euro fino al 2029 mentre Frattesi ha un ingaggio netto di 3 milioni fino al 2028.
Questi gli ingaggi dei due giocatori: l'interista dunque guadagna di più a stagione del bianconero.
