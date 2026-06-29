Sfumato Palestra, l'Inter è ancora alla ricerca di un esterno che possa raccogliere l'eredità di Dumfries. Il nome più caldo è quello di Khalaili , ma non è l'unico profilo valutato dalla dirigenza nerazzurra, come scrive il Corriere dello Sport: "Il dopo Dumfries resta un tema. L'inserimento su Khalaili va in questa direzione. Sull'esterno israeliano c'è da tempo il Napoli, che vanta un accordo con il diretto interessato ma non con l'Union Saint-Gilloise, che ne detiene il cartellino. Il club belga chiede 25 milioni, dovendo poi versare il 15% sulla rivendita al Maccabi Haifa, dove Khalaili è cresciuto. Il Napoli ritiene troppo alta la valutazione. L'Inter parte in seconda fila, ma se alzerà la posta con l'Union Saint-Gilloise potrebbe mettere la freccia: questa settimana servirà a capirne di più".

"Un'altra pista porta a Ndoye, ex Bologna e nell'ultima stagione al Nottingham Forest, senza incantare ma con una valutazione che resta alta, circa 30 di milioni. Si è freddato Norton-Cuffy, Belghali ha mostrato qualità importanti nonostante la retrocessione del Verona. E va citato anche Kayode, che si è conquistato la scena in Inghilterra, nell'anno e mezzo al Brentford. Il prezzo sarebbe comunque da Premier".