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Dopo essere stato a un passo dal diventare ufficialmente un nuovo giocatore dell'Inter, Anan Khalaili si appresta a diventare un nuovo acquisto del Crystal Palace. Come ribadito da Fabrizio Romano, infatti, l'esterno israeliano sta svolgendo in queste ore le visite mediche con il club inglese, che ha trovato nei giorni scorsi un accordo con l'Union St. Gilloise:

"Khalaili era praticamente dell'Inter: aveva svolto le visite mediche con i nerazzurri, ma non c'è stata l'approvazione del CONI. Quella dell'Inter non è stata una scelta, è stata obbligata a non poter chiudere l'acquisto di Khalaili alla luce dei regolamenti italiani".

"Oggi Khalaili completa la seconda parte delle visite mediche con il Crystal Palace, che ha trovato un accordo con l'Union St. Gilloise praticamente alle stesse condizioni dell'Inter, intorno ai 25 milioni di euro. Dovesse superare tutti gli step delle visite mediche, Khalaili potrebbe giocare dunque in Premier League, nonostante sarebbe andato volentieri all'Inter".