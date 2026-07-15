GUARRO e PACE Ep10: Inter, e ora? Perisic, Spence, Singo, Read e il futuro di Pavard

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Sfumato Khalaili per motivi non controllabili dall'Inter, ora il club è tornato sul mercato alla ricerca di un esterno destro per sostituire Denzel Dumfries. Come riferisce Sky Sport, la lista degli obiettivi è composta da vari nomi ma alcuni sono più funzionali e sono tre: Spence del Tottenham, che ha già giocato in Italia e forse è in vantaggio nonostante la valutazione alta del club, Doué dello Strasburgo, che ha anche lui un valore alto e Molina che è più esperto e non sarebbe un giocatore rivalutabile sul mercato futuro.

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Sono i tre che raccolgono i maggiori consensi ma non sono piste semplici: l'Inter lavora e continua a lavorare. Per Jones è un'operazione estremamente complicata per il muro alzato dal Liverpool: andrà a scadenza ma ai Reds non interessa e il suo valore corrisponde al prezzo che non tiene conto alle condizioni contrattuali.

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L'Inter lo ritiene un obiettivo valido e che abbia caratteristiche diverse ma c'è ancora tanta distanza. Pavard, invece, non dovesse arrivare un'offerta soddisfacente, rimarrebbe all'Inter con soddisfazione dello staff di Chivu e di Chivu stesso visto che potrebbe essere il secondo difensore proveniente dal mercato".