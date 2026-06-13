Rimane Curtis Jones l'obiettivo numero uno dell'Inter a centrocampo: e spunta anche un retroscena sull'inglese e Chivu

Marco Astori Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 08:32)

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Rimane Curtis Jones l'obiettivo numero uno dell'Inter a centrocampo: il centrocampista vuole lasciare Liverpool e i nerazzurri insistono, c'è solo da limare la distanza tra domanda e offerta. Spiega il Corriere dello Sport: "Stando a quanto rimbalza in questi giorni dall'Inghilterra, il nuovo tecnico avrebbe espresso il desiderio di portare con sé dal Bournemouth il centrocampista classe 2003 Alex Scott, tra i suoi pupilli, a cui sarebbe pronto a riservare uno spazio importante nell'avventura all'ombra della Kop.

Scott ha ancora due anni di contratto nel suo club attuale, ma la prospettiva di trasferirsi al Liverpool lo stuzzica molto. I reds dal canto loro sembrano propensi all'investimento e, per questo motivo, potrebbero anche ammorbidire la loro posizione su Curtis Jones, destinato in caso a fargli spazio. Ne beneficerebbe l'Inter, che fino a questo momento è ferma all'offerta da 20 milioni fatta per mano di Piero Ausilio una settimana fa, ma distante una decina di milioni dalle attuali richieste degli inglesi. Jones ha già le dita incrociate, nella speranza che l'affare si sblocchi.

Gli è giunta all'orecchio la voce secondo cui Chivu stravede per lui ed è pronto a investirlo di una responsabilità importante nell'Inter del prossimo anno. Il tecnico rumeno preferisce le caratteristiche di Jones a quelle di Koné e altri centrocampisti accostati ai nerazzurri nelle ultime settimane. Il matrimonio sembra apparecchiato, a maggior ragione dopo le voci sul possibile sostituto emerse in Inghilterra. Rimane ovviamente da limare la distanza economica: chissà che l'assist non arrivi proprio da Iraola.