Chi meglio di Carnevali che lo acquistò per 5 milioni dalla Roma, quando il classe 1999 era ancora semi-sconosciuto, per provare a rilanciarlo

Marco Astori Redattore 13 giugno 2026 (modifica il 13 giugno 2026 | 11:32)

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L'arrivo alla Juventus di Giovanni Carnevali cambia inevitabilmente le prospettive di mercato del club bianconero: l'idea è ora quella di puntare su giocatori italiani. Impossibile quindi non pensare a Davide Frattesi, che piace sia al dirigente che a Luciano Spalletti e che è in uscita dall'Inter. Secondo Tuttosport, "Spalletti lo voleva già a gennaio, ma allora non era stato trovato l’incastro giusto.

Nel frattempo il centrocampista romano ha giocato poco con Cristian Chivu e appare pronto dopo tre anni a lasciare Milano. Valutazione di partenza: 25 milioni. Tanti, forse troppi per un talento immalinconitosi in panchina negli ultimi mesi e desideroso di cambiare maglia. La Juve ci starebbe facendo un pensierino, visto che in estate sia il giovane Vasilje Adzic sia il flop Teun Koopmeiners appaiono destinati a fare i bagagli.

Tradotto: uno slot libero in rosa per Davidino ci sarebbe. E chi meglio di Carnevali che lo acquistò per 5 milioni dalla Roma, quando il classe 1999 era ancora semi-sconosciuto, per provare a rilanciarlo. La combo Spalletti-Carnevali in tal senso va tenuta d’occhio, data la grande stima nutrita dai due per la mezzala. Da capire poi se ci possono essere i margini per un’eventuale trattativa. Gli ottimi rapporti tra Carnevali e Marotta potrebbero favorire il possibile affare. Magari attraverso uno scambio o in prestito con diritto destinato a diventare obbligo a determinate condizioni".