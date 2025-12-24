Alla Juve Frattesi piace alla dirigenza e anche appunto all'allenatore: si era pensato un possibile inserimento di Khephren Thuram nell'operazione ma la Juve lo ha dichiarato incedibile.

Rimane però la volontà di Frattesi di ascoltare offerte e valutare un trasferimento. La Juve sta cercando di capire come imbastire la trattativa con l'Inter: se offrire un'altra contropartita tecnica o un prestito con diritto. Lui ha offerte anche dall'estero, ma la sua priorità è l'Italia.