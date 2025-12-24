FC Inter 1908
Davide Frattesi resta un nome in uscita dall'Inter per il mercato di gennaio. Su di lui resta forte la Juventus
Marco Astori 

Davide Frattesi resta un nome in uscita dall'Inter per il mercato di gennaio. Su di lui resta forte la Juventus, con Luciano Spalletti che lo rivorrebbe con sé: secondo Sky Sport, non è un'operazione semplice vista anche la rivalità.

Alla Juve Frattesi piace alla dirigenza e anche appunto all'allenatore: si era pensato un possibile inserimento di Khephren Thuram nell'operazione ma la Juve lo ha dichiarato incedibile.

Rimane però la volontà di Frattesi di ascoltare offerte e valutare un trasferimento. La Juve sta cercando di capire come imbastire la trattativa con l'Inter: se offrire un'altra contropartita tecnica o un prestito con diritto. Lui ha offerte anche dall'estero, ma la sua priorità è l'Italia.

