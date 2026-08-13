Intervenuto sul suo canale Youtube, Alfio Musmarra ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, parlando anche di Jones, obiettivo per il centrocampo nerazzurro:

Dal profilo Instagram di Spence

"Spence stasera arriva a Milano, la squadra si sta delineando. Se si dovesse riuscire anche a far arrivare Curtis Jones, tutti i tifosi dell'Inter debbano essere contenti. Sono andati via giocatori pesanti, Spence ha numeri importanti anche nei dribbling riusciti e nella conduzione del pallone. Non dobbiamo pensare di aver trovato il sostituto di Dumfries, mancherà un giocatore con la qualità e i centimetri di Dumfries, in attacco e in difesa e da questo punto di vista dovremo trovare delle alternative, qualcosa dovrà cambiare"

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"Curtis Jones è l'oggetto dei desideri di Chivu dal mercato di gennaio. Nel momento in cui un allenatore ha un interesse così grande per un giocatore, è anche giusto far di tutto per prenderglielo perché nella testa di Chivu Jones completa il reparto con caratteristiche che, per Chivu, mancano. Di sicuro Jones è un giocatore di qualità e di livello internazionale, ha velocità, per me è anche giusto dare fiducia all'allenatore quando ti chiede un giocatore in particolare. Se arriverà o no lo vedremo, l'interesse di Marotta e Ausilio è tutto concentrato su Curtis Jones