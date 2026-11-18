GUARRO e PACE: Facciamo chiarezza su Calhanoglu. Timore Juve? Cosa gli ha detto l'Inter

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L'Inter sembra aver deciso: il rinnovo di Hakan Calhanoglu, unico calciatore in scadenza il prossimo giugno, è diventata una priorità.

Ecco cosa risulta ad Andrea Paventi di Sky Sport in merito:"Le chiacchierate e i colloqui ci sono già stati e ci saranno: non si è entrati nel dettaglio delle cifre ma da quello che abbiamo capito l'Inter vuole spingersi ad accontentare per quanto possibile il giocatore.

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Lo sforzo l'Inter lo farà per andare vicino a quell'idea di ingaggio, magari si lavorerà su bonus e durata del prolungamento: la volontà del giocatore è quella di rimanere, va trovata una quadra che vada bene ad entrambi. Rinnovare Calhanoglu è uno degli obiettivi dell'Inter".