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Ospite a LARMANDILLO, il videopodcast di Armando Ceroni in onda su RSI, Xherdan Shaqiri torna sulla sua esperienza all'Inter. Il giocatore sbarcò a Milano a gennaio del 2015 accolto da centinaia di tifosi nerazzurro: "Mi apprezzavano come giocatore, avevo fatto qualcosa di buono al Bayern e in Nazionale. Non è stato semplice, all'Inter c'era un grande caos, questioni legate al Fair Play Finanziario, tanti problemi economici".

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"Anche il centro d'allenamento era vecchio, poi con Conte le cose sono cambiate. Non era il periodo migliore dell'Inter, ma ho apprezzato molto la vita in Italia. Quei sei mesi sono stati molto belli. Ho amato l'Italia. Il gol al Celtic? Partita incredibile, non la dimenticherò mai. Abbiamo giocato al Celtic Park e dopo ogni nostro gol il Celtic rispondeva. È stata una bellissima partita. Ho segnato in Serie A, Europa League e Coppa Italia, non è andata poi così male".

(RSI)