Domani Leonardo Bovio porrà la firma sul rinnovo di contratto con l'Inter. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport

Marco Macca
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Domani Leonardo Bovio porrà la firma sul rinnovo di contratto con l'Inter. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui il giovane difensore nerazzurro, che si è messo in luce in questo precampionato, firmerà fino al 2030.

Leonardo Bovio
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