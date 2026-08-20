Domani Leonardo Bovio porrà la firma sul rinnovo di contratto con l'Inter. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport
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Domani Leonardo Bovio porrà la firma sul rinnovo di contratto con l'Inter. A riferirlo è Gianluca Di Marzio di Sky Sport, secondo cui il giovane difensore nerazzurro, che si è messo in luce in questo precampionato, firmerà fino al 2030.
Ecco il post del giornalista:
.@Inter, domani Leonardo Bovio è atteso in sede per completare il rinnovo fino al 2030 @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 20, 2026
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