Arsenal e Manchester United potrebbero sfidarsi sul mercato per Pio Esposito, attaccante dell’Inter.

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Secondo quanto rivelato da SunSport, i due club di Premier League avrebbero inviato alcuni osservatori a Perth per seguire da vicino il centravanti di 21 anni durante il derby precampionato tra Inter e Milan. Il club nerazzurro lo valuta circa 73 milioni di sterline.

Pio Esposito convince gli osservatori inglesi

L’attaccante, scrive il Sun, "avrebbe superato brillantemente l’esame, impressionando gli scout presenti sugli spalti. Le relazioni sul suo conto sarebbero già finite sulle scrivanie di Mikel Arteta e Michael Carrick. Lo staff dell’Arsenal seguirebbe da mesi il nazionale italiano. Arteta vuole aumentare le alternative offensive alle spalle di Viktor Gyökeres e Kai Havertz.

Il piano dell’Arsenal per l’attacco

Gabriel Jesus potrebbe lasciare Londra, con il Milan e altri club italiani interessati, mentre i Gunners non sono riusciti a portare a termine il grande colpo Vinicius Junior, che ha scelto di rinnovare il proprio contratto con il Real Madrid.

L’allenatore dell’Arsenal cerca un centravanti fisicamente dominante, capace di mettere in difficoltà i difensori della Premier League e, allo stesso tempo, di sacrificarsi molto per la squadra. Esposito viene considerato perfettamente in linea con questo identikit.

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Anche il Manchester United segue Esposito

Anche il Manchester United starebbe seguendo l’attaccante da tempo, ma non avrebbe intenzione di affrettare i tempi presentando immediatamente un’offerta.

I dirigenti dei Red Devils avrebbero preparato un dossier molto dettagliato sul giocatore, ma ritengono che al momento non ci sia la necessità di formulare una proposta ufficiale.

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Il club di Old Trafford è disposto a lasciar partire Joshua Zirkzee e vorrebbe inserire in rosa un altro attaccante alle spalle di Benjamin Sesko. La strategia, però, potrebbe essere quella di attendere un’apertura dell’Inter.

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La posizione dell’Inter e la valutazione

Il club nerazzurro ha dichiarato pubblicamente Pio Esposito «incedibile», nel tentativo di allontanare le società inglesi dal proprio gioiello.

Secondo SunSport, tuttavia, attraverso alcuni intermediari l’Inter avrebbe fissato una valutazione di circa 73 milioni di sterline, pari a 85 milioni di euro.