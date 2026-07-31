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Si parla del mercato in difesa dell'Inter a Sky Sport. Secondo ultime indiscrezioni riferite da Manuele Baiocchini, i nerazzurri sono in fase di attesa in queste ore, in attesa di chiudere gli affari prefissati con pazienza e senza fretta.

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Uno è sicuramente il laterale di destra, ma non solo. Viste le uscite di Acerbi, de Vrij e Darmian, dopo l'entrata di John Stones potrebbe arrivare un altro centrale di difesa, ma serve prima un'uscita (vedi Pavard). Ecco perché attualmente la trattativa per Romero è in stand by, proprio perché si chiuderà quando verrà liberato spazio dai giocatori in lista cessioni.

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L'Inter sa perfettamente quali sono le condizioni d'uscita di Romero (che ha abbassato le pretese sull'ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione a 5,5 milioni) e ha portato avanti i contatti col Tottenham, ma senza affondare il colpo. In attesa di alcune cessioni.

(Fonte: Sky Sport)