Si parla del mercato in difesa dell'Inter a Sky Sport. Secondo ultime indiscrezioni riferite da Manuele Baiocchini, i nerazzurri sono in fase di attesa

Marco Macca
Screenshot 2026-07-30 alle 18.12.31

VIDEO FCIN1908 / Inter, Stones ha firmato il contratto: l'uscita dalla sede di viale della Liberazione

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Si parla del mercato in difesa dell'Inter a Sky Sport. Secondo ultime indiscrezioni riferite da Manuele Baiocchini, i nerazzurri sono in fase di attesa in queste ore, in attesa di chiudere gli affari prefissati con pazienza e senza fretta.

Getty

Uno è sicuramente il laterale di destra, ma non solo. Viste le uscite di Acerbi, de Vrij e Darmian, dopo l'entrata di John Stones potrebbe arrivare un altro centrale di difesa, ma serve prima un'uscita (vedi Pavard). Ecco perché attualmente la trattativa per Romero è in stand by, proprio perché si chiuderà quando verrà liberato spazio dai giocatori in lista cessioni.

Romero Inter

L'Inter si è informata su Romero, calciatore del Tottenham e dell'Argentina
Getty Images

L'Inter sa perfettamente quali sono le condizioni d'uscita di Romero (che ha abbassato le pretese sull'ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione a 5,5 milioni) e ha portato avanti i contatti col Tottenham, ma senza affondare il colpo. In attesa di alcune cessioni.

(Fonte: Sky Sport)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti