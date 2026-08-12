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Occhio al possibile ritorno in Serie A di Mauro Icardi, svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Galatasaray: un club di Serie A ci sta pensando in queste ore.

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Secondo quanto riporta Sky Sport, la Lazio avrebbe la pazza idea legata a Maurito: Pinamonti è un'opportunità più concreta perché lui vorrebbe giocare la Champions League, ma un tentativo il club biancoceleste lo vuole fare.

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Gimenez è l'altra idea perché è in uscita dal Milan, ma cavalcare il nome di Icardi è un'idea che la Lazio accarezza.