Sky – Inter, pronto il rilancio per Mlacic: le cifre e quando può arrivare per le visite

L'Inter insiste per Branimir Mlacic, difensore classe 2007 di proprietà dell'Hajduk Spalato. Ecco le ultime novità
Marco Astori
L'Inter insiste per Branimir Mlacic, difensore classe 2007 di proprietà dell'Hajduk Spalato. Ecco le ultime novità da Gianluca Di Marzio: "Dopo la prima offerta da 4 milioni di euro più bonus, la richiesta è di 6 più bonus: l'Inter sta preparando il rilancio per le prossime ore.

Se tutto andrà come il club si augura, il giocatore può arrivare a Milano ad inizio settimana prossima per le visite e completare il trasferimento: rimarrà comunque a fine stagione all'Hajduk".

