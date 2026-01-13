L'Inter insiste per Branimir Mlacic, difensore classe 2007 di proprietà dell'Hajduk Spalato. Ecco le ultime novità da Gianluca Di Marzio: "Dopo la prima offerta da 4 milioni di euro più bonus, la richiesta è di 6 più bonus: l'Inter sta preparando il rilancio per le prossime ore.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, pronto il rilancio per Mlacic: le cifre e quando può arrivare per le visite
calciomercato
Sky – Inter, pronto il rilancio per Mlacic: le cifre e quando può arrivare per le visite
L'Inter insiste per Branimir Mlacic, difensore classe 2007 di proprietà dell'Hajduk Spalato. Ecco le ultime novità
Se tutto andrà come il club si augura, il giocatore può arrivare a Milano ad inizio settimana prossima per le visite e completare il trasferimento: rimarrà comunque a fine stagione all'Hajduk".
© RIPRODUZIONE RISERVATA