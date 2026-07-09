Nel corso di Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato il gesto di Ivan Provedel dopo l'ufficialità con l'Inter di ieri.
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Sky – Inter, Provedel già al lavoro coi pantaloncini nerazzurri il giorno dopo la firma
A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato il gesto di Ivan Provedel dopo l'ufficialità con l'Inter di ieri
"Provedel al primo giorno da giocatore dell'Inter è tornato nelle sue zone friulane con il suo preparatore per allenarsi già con indosso i pantaloncini dell'Inter. Nemmeno un giorno di vacanza dopo la firma, al lavoro per essere pronto per il ritiro".
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