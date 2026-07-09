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Sky – Inter, Provedel già al lavoro coi pantaloncini nerazzurri il giorno dopo la firma

Sky – Inter, Provedel già al lavoro coi pantaloncini nerazzurri il giorno dopo la firma - immagine 1
A Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato il gesto di Ivan Provedel dopo l'ufficialità con l'Inter di ieri
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Nel corso di Calciomercato L'Originale su Sky Sport, Gianluca Di Marzio ha raccontato il gesto di Ivan Provedel dopo l'ufficialità con l'Inter di ieri.

Sky – Inter, Provedel già al lavoro coi pantaloncini nerazzurri il giorno dopo la firma- immagine 2
Inter tv

"Provedel al primo giorno da giocatore dell'Inter è tornato nelle sue zone friulane con il suo preparatore per allenarsi già con indosso i pantaloncini dell'Inter. Nemmeno un giorno di vacanza dopo la firma, al lavoro per essere pronto per il ritiro".

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